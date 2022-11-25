Только родился, уже полгода! Как выглядит подросший сын экс-участника «Дома-2» Федора Стрелкова

Экс-участники «Дома-2», супруги Федор Стрелков и Анита Кобелева в апреле этого года впервые стали родителями. На свет в одной из московских клиник появился сын пары Марк.
Федя Стрелков и Анита Кобелева не делали тайны ни из беременности, ни из рождения сына. Они сразу показали малыша поклонникам, а об имени мальчика фанаты пары узнали, как только стало понятно, кого ждут Стрелков и Кобелева.
В эти дни наследнику героев реалити-шоу исполнилось уже полгода. Это событие Федор Стрелков и Анита Кобелева отметили в Турции, куда перебрались некоторое время назад вместе с сыном Марком.
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Анита Кобелева поделилась в микроблоге видео, которое записано на берегу моря. Вместе с Федором Стрелковым и сыном Марком молодая мама покрасовалась на пирсе. Анита держит на руках крошку-сына, а у Федора - красивый торт.
«Нашему сладкому мальчику полгода, как ты быстро растешь, сыночек, безумно тебя любим, спасибо, что выбрал нас», - написала под видео Анита Кобелева.