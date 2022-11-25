Интересный факт о муже Пугачевой заметил Худяков: «Галкин* перестал русофобствовать»

Роман Худяков заметил интересный факт относительно иноагента Максима Галкина. Политик обратил внимание, что ранее едкий на язык юморист в адрес своих соотечественников, ныне стал куда более сдержанным. Неужели до мужа Аллы Пугачевой что-то начало доходить?

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«Галкин* перестал на своих концертах русофобствовать, чем разочаровывает местную публику. Шутки о том, что «россиян будут кормить через решетку с лопаты вместо «Макдональдса» исчезли», - написал в соцсетях политик.

Роман Худяков заявил, что в любом случае считает Максима Галкина* космополитом и предателем. «Какой он россиянин?!» - сказал участник многочисленных телешоу и заявил, что супруг Пугачевой выполнил свою миссию – дискредитировал родную страну.

* По решению Министерства юстиции РФ включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.