Испуганную Хаматову с трясущимися губами добил Худяков: «Бледная тень самой себя за 800 долларов»

Чулпан Хаматова недавно одержала победу на премии «Ночь лицедеев» за участие в моноспектакле Post Scriptum Нового Рижского театра. На вручении награды в Латвии она произнесла благодарственную речь на латышском языке, который в настоящий момент изучает.

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«Чулпан Хаматова, на которую жалко смотреть, так у нее постоянно дрожат губы и руки на каждом интервью, стала победителем в номинации «Актриса года» на театральной премии «Ночь лицедеев». Причем, за участие в моноспектакле Post Scriptum Нового Рижского театра. То есть играет она его одна. Зал полупустой. Спектакль популярностью у зрителя, мягко говоря, не пользуется», — заметил политик в своих соцсетях.