«Господь держит на этой земле»: Юрий Николаев выдал правду о своем страшном недуге

Юрий Николаев стал гостем программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» на канале «Россия 1». Ведущий передачи «Утренняя звезда» поделился тем, как он пережил операцию на сердце и справился с еще одним страшным недугом. В 2004 года Юрий Александрович лечился от рака.

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