«Господь держит на этой земле»: Юрий Николаев выдал правду о своем страшном недуге

Юрий Николаев стал гостем программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» на канале «Россия 1». Ведущий передачи «Утренняя звезда» поделился тем, как он пережил операцию на сердце и справился с еще одним страшным недугом. В 2004 года Юрий Александрович лечился от рака.
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Спасла народного артиста России его жена Элеонора. Именно она отправила Юрия Николаева на обследование. Тогда тот еще не предполагал, какой диагноз поставят ему врачи. Благодаря тому, что болезнь была определена практически сразу, докторам удалось применить правильное и главное своевременное лечение.
«Я человек верующий. Поэтому никогда не спрашиваю, за что. Я благодарен Господу за то, что он держит меня на этой земле», — признался ведущий.