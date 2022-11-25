Вера Брежнева находится на лечении в одной из клиник Германии

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева уже несколько месяцев живет в Европе. Звезда обосновалась в Италии, где у нее целых два роскошных особняка.
Но периодически Вера Брежнева выбирается в другие страны. Так, в эти дни Брежнева находится в Германии.
Как рассказала сама вокалистка в микроблоге, в Берлин она приехала, чтобы навестить друзей. Но что-то пошло не так. У Веры случились проблемы со здоровьем, и звезде пришлось экстренно обратиться к врачам.
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В микроблоге артистка поделилась снимком, который сделала, оказавшись в кабинете стоматолога. Что именно с ней случилось, звезда пока не рассказала. Она лишь поблагодарила друзей за помощь. Вера Брежнева уточнила, что переживать за нее не стоит — она в надежных руках.
Вера Брежнева в больнице. Фото: соцсети
«Как иначе воспринимается город, в котором у тебя есть друзья. И как хорошо в нужный момент оказаться в надежных руках, тоже благодаря друзьям», — сообщила Вера Брежнева в микроблоге.