Вера Брежнева находится на лечении в одной из клиник Германии

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева уже несколько месяцев живет в Европе. Звезда обосновалась в Италии, где у нее целых два роскошных особняка.

Но периодически Вера Брежнева выбирается в другие страны. Так, в эти дни Брежнева находится в Германии.

Как рассказала сама вокалистка в микроблоге, в Берлин она приехала, чтобы навестить друзей. Но что-то пошло не так. У Веры случились проблемы со здоровьем, и звезде пришлось экстренно обратиться к врачам.

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