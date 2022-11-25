Юрий Николаев впервые дал намек, кто заменил ему родных детей

Юрий Николаев на протяжении шестнадцати лет вел одну из самых популярных программ на ТВ «Утренняя почта», а в 90-е годы — шоу талантов «Утренняя звезда». Именно благодаря усилиям Юрия Александровича многие юные дарования сумели заявить о себе на эстраде. Так, к примеру, публика узнала о Юлии Началовой. Ее блистательная карьера началась в программе Юрия Николаева. Тогда девочке было всего 8 лет.

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