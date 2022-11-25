Юрий Николаев впервые дал намек, кто заменил ему родных детей

Юрий Николаев на протяжении шестнадцати лет вел одну из самых популярных программ на ТВ «Утренняя почта», а в 90-е годы — шоу талантов «Утренняя звезда». Именно благодаря усилиям Юрия Александровича многие юные дарования сумели заявить о себе на эстраде. Так, к примеру, публика узнала о Юлии Началовой. Ее блистательная карьера началась в программе Юрия Николаева. Тогда девочке было всего 8 лет.
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Юные конкурсанты относились к Юрию Николаеву как к отцу. При этом своих детей у народного артиста России не было. В студии программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» именитый телеведущий и деятель культуры поделился тем, какое значение имел его проект для юных талантов. Кстати, дети называли Юрия Александровича просто «дядя Юра».
Вот только ведущий «Утренний звезды» так и не смог завести детей в браке с женой Элеонорой. Пара даже думала об усыновлении.
«Мы очень хотели детей. Сейчас мы живем в 21 веке, и это не проблема. А мы начинали нашу совместную жизнь в 1975-м. Даже усыновить ребенка было довольно сложно», — отметил Юрий Николаев, дав понять, что родных детей ему заменили те детки, которые участвовали в его передаче.
Ведь на его глазах они росли, становились знаменитыми. Как, к примеру, Юлия Началова.
«У вас столько детей, рожденных «Утренней звездой», — заметил Корчевников.