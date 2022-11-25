К чему ютиться? Даша Пынзарь из «Дома-2» оправдалась, почему свекровь живет отдельно

Даша и Сергей Пынзари вместе с сыновьями уже несколько лет живут в Турции. Время от времени внуков навещает свекровь звезды «Дома-2». При этом Елена Петровна живет отдельно от семьи. Поклонники недоумевают: может Дарья не ладит с матерью своего мужа.
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В ответ на расспросы подписчиков в личном микроблоге Пынзарь оправдалась за то, что не приглашает свекровь пожить с ними под одной крышей. Так, красавица-блондинка намекнула, что у них достаточно денег, чтобы снять маме Сергея отдельные апартаменты. К чему ютиться, настаивает Даша.
«Я все проецирую на себя. Если мне мои дети дадут квартиру у моря, то я буду только счастлива», — отметила Пынзарь.