«Нет уже 12 лет»: сестры-близнецы Колисниченко и Салибекова из «Дома-2» показали маму, копиями которой являются

Бывшие участницы «Дома-2», сестры-близнецы Катя Колисниченко и Юлия Салибекова часто вспоминают свою маму Валентину Михайловну Колисниченко.

Накануне Катя Колисниченко разместила в микроблоге черно-белый снимок родительницы, почтив ее память в день рождения. 24 ноября маме сестер Колисниченко могло бы исполниться 73 года.

«Нашей с Юлией Салибековой мамочки нет уже 12 лет. Но любовь и память в наших сердцах живет бессмертно. Мы были очень близки. Как подружки с мамочкой несмотря на то, что мы достаточно поздние дети. Наша мама была капитаном милиции, очень эрудированным и честным человеком! Мое чувство юмора досталось по наследству именно от мамочки», — рассказала под снимком Катя Колисниченко.