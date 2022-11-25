Подарил колечко и вот: Клава Кока рассказала о подкатах со стороны Егора Крида

Во время февральских событий Егор Крид и Кава Кока укатили в Дубай, впрочем, так поступили тогда многие звезды. Эти хотя бы вернулись в Россию.
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В Эмиратах блондинчики усердно интриговали публику, намекая на отношения. Они миловались на публике, не забывая выкладывать фото в социальные сети.
На одном таком кадре Клава Кока даже показала колечко на безымянном пальчике с признанием в любви к Егору Криду, правда, колечко было довольно легкомысленным — с улыбающимся смайликом вместо бриллианта. Поэтому тогда в их чувства мало кто поверил.
Клава Кока. Фото: соцсети
И вот Клава Кока решила вылить на публику новую порцию намеков на Егора Крида. Она выставила фото с довольным лицом и написала внизу, вновь говоря о неких отношениях между ними:
«Вот с таким лицом я вчера ехала домой после очередного тяжелого дня, а сегодня, кстати, в 20:00 (по мск) будет стрим с Егором Кридом, где ко мне будут подкатывать. Думаю, будет смешно, так что на вечер ничего не планируйте! Ссылку попозже пришлю, мур».