Подарил колечко и вот: Клава Кока рассказала о подкатах со стороны Егора Крида

Во время февральских событий Егор Крид и Кава Кока укатили в Дубай, впрочем, так поступили тогда многие звезды. Эти хотя бы вернулись в Россию.

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В Эмиратах блондинчики усердно интриговали публику, намекая на отношения. Они миловались на публике, не забывая выкладывать фото в социальные сети.

На одном таком кадре Клава Кока даже показала колечко на безымянном пальчике с признанием в любви к Егору Криду, правда, колечко было довольно легкомысленным — с улыбающимся смайликом вместо бриллианта. Поэтому тогда в их чувства мало кто поверил.