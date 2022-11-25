«Теперь на съемках вдвоем»: беременная Лена Катина впервые появилась на публике

Экс-солистка группы t.A.T.u. Лена Катина в июне вышла замуж за своего давнего возлюбленного бизнесмена Дмитрия Спиридонова. А в начале ноября поп-дива поделилась радостным известием. Она готовится стать мамой.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Певица продолжает вести активный образ жизни. Она впервые появилась на публике с округлившимся животиком, став гостьей программы Леры Кудрявцевой и Иосифа Пригожина «Звезды сошлись».
Для такого случая экс-солистка t.A.T.u. отдала предпочтение зеленому костюму оверсайз с мерцающими пайетками. Лена попыталась скрыть свое интересное положение под просторным одеянием, но это ей едва ли удалось. Внимательные поклонники все подмечают налету. Животик певицы уже заметен.
Лена Катина на съемках не скрывала раздавшуюся талию. Фото: личный архив
«Теперь на съемках вдвоем. И кстати, беременность — это когда хочется быть красивой и красиво выглядеть. Встречать мир с улыбкой. Потому на мне потрясающий костюм из бархата, очень комфортно и эффектно», — уточнила певица.