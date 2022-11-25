«Теперь на съемках вдвоем»: беременная Лена Катина впервые появилась на публике

Экс-солистка группы t.A.T.u. Лена Катина в июне вышла замуж за своего давнего возлюбленного бизнесмена Дмитрия Спиридонова. А в начале ноября поп-дива поделилась радостным известием. Она готовится стать мамой.

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Певица продолжает вести активный образ жизни. Она впервые появилась на публике с округлившимся животиком, став гостьей программы Леры Кудрявцевой и Иосифа Пригожина «Звезды сошлись».

Для такого случая экс-солистка t.A.T.u. отдала предпочтение зеленому костюму оверсайз с мерцающими пайетками. Лена попыталась скрыть свое интересное положение под просторным одеянием, но это ей едва ли удалось. Внимательные поклонники все подмечают налету. Животик певицы уже заметен.