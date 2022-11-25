«Курочки раскудахтались!»: Тодоренко хлестко приструнила поклонниц, осудивших ее за «не те» колготки

Регину Тодоренко осудили многие поклонницы за то, что она явилась на красную дорожку премии журнала «ОК!» в розовом платье и черных колготках. В 90-е годы такой вид считался нормой, но нынешняя публика восприняла наряд как безвкусицу.

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Соцсети Тодоренко наполнились множественными хейтерскими комментариями по этому поводу, на которые телеведущая решила ответить. У звезды это вышло хлестко, емко и убедительно.

Она выложила в свой аккаунт фотографии с показов мод, объяснив диванным аналитикам, что это современный тренд.

«Мир высокой моды — это всегда что-то новое, к чему мы еще не привыкли, чего боятся. И это нормально. Мои курочки раскудахтались, тем временем одна из самых высокооплачиваемых моделей экспериментирует на ковровой дорожке», — написала Тодоренко.