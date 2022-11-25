Лучше не гневить! Король Карл III перепугал всю прислугу во дворце

Эксперт по королевскому семейству Кристофер Андерсон удивил публики малоизвестными фактами о монархе. Так, автор новой книги «Король: Жизнь Карла III» поделился информацией, которую он получил от надежных источников при королевском дворе. Поговариют, что у отца принцев Уильяма и Гарри нередко случаются приступы неконтролируемого гнева.
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Причем такие перепады носят совершенно внезапный характер. Так, Кристофер Андерсон дал понять, что короля побаивается даже прислуга во дворце. Они стараются не попадаться свекру Кейт Миддлтон на глаза, когда он раздражен. Все это началось, когда сын Елизаветы II был принцем Чарльзом.
Один из источников, который якобы стал свидетелем случившегося, поделился воспоминанием о том, как Карл случайно уронил свою любимую запонку в слив раковины. Сын Ее Величества буквально вышел из себя и разъярился до такой степени, что оторвал раковину от стены.
И похожих инцидентов было несколько. Как-то жалуясь на духоту свекр герцогини Кембриджской швырнул стул в окно, разбив при этом стекло. И это вместо того, чтобы просто распахнуть форточку или попросить об этом слуг.
По материалам express.co.uk.