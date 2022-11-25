Лучше не гневить! Король Карл III перепугал всю прислугу во дворце

Эксперт по королевскому семейству Кристофер Андерсон удивил публики малоизвестными фактами о монархе. Так, автор новой книги «Король: Жизнь Карла III» поделился информацией, которую он получил от надежных источников при королевском дворе. Поговариют, что у отца принцев Уильяма и Гарри нередко случаются приступы неконтролируемого гнева.

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Причем такие перепады носят совершенно внезапный характер. Так, Кристофер Андерсон дал понять, что короля побаивается даже прислуга во дворце. Они стараются не попадаться свекру Кейт Миддлтон на глаза, когда он раздражен. Все это началось, когда сын Елизаветы II был принцем Чарльзом.