«Я никогда не стану бабушкой!»: Боня показала, как ее дочь решила стать чайлдфри

Виктория Боня уже много лет живет со своей дочкой от миллионера Алекса Смерфита, Анджелиной, в Монако. И похоже, что девочка уже впитала в себя западноевропейскую культуру.

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В личном блоге Виктория Боня показала видео, на котором ее дочь заявляет, что она чайлдфри и не собирается заводить детей из-за того, что «много работает и нет времени».

Бывшая участница шоу «Дом-2» вначале пытается убедить наследницу, что это пройдет, и взрослой она захочет родить себе ребеночка, но потом сдается и говорит: «Единственное, что в этом хорошее, — это то, что я никогда не стану бабушкой!»