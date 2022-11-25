Севастьянова приспустила свои тряпочки, чтобы показать интимное: то, что ниже живота (фото)

Каролина Севастьянова впечатлила своих поклонников кадром в социальных сетях с привкусом клубнички.

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Спортсменка запечатлелась для своих фолловеров в коротеньком топике, обнажающим живот и микрошортиках, которые буквально сползали с ее тоненькой талии. Звезда к тому же немного приспустила их, заворожив видами.

Почитатели Севастьяновой потребовали как можно больше таких кадров в Сети, ведь фигура у гимнастки просто безупречная. А некоторые девушки-подписчицы признались, что Каролина Севастьянова для них — самый серьезный мотиватор, чтобы похудеть.