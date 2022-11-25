СМИ: в Москве госпитализирован ректор ВГИКа Владимир Малышев

Утром 25 ноября прошла информация, что ректора ВГИКа Владимир Малышев госпитализирован в Москве с коронавирусом. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

11 ноября профессор и заслуженный работник культуры Российской Федерации отметил 73-летие. А на днях почувствовал недомогание и вызвал врачей.

Как сообщает интернет-канал Mash, медики подтвердили у педагога ковид. У Владимира Сергеевича сохраняется высокая температура, для лечения ему назначили противовирусные препараты.

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Добавим, что Малышев возглавил ВГИК в 2007 году. Он является автором 15 сценариев и многочисленных публикаций по вопросам кино, а также продюсером, членом Союза писателей и президентом Ассоциации вузов культуры и искусств России.