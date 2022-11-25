17-летний певец Ваня Дмитриенко купил себе квартиру: когда Венера и Юпитер сошлись в правильном месте

Пока хейтеры критиковали Ваню Дмитриенко за его хит «Ты Венера, я Юпитер» в своих съемных квартирах, юный музыкант старательно зарабатывал на нем. И, как оказалось, откладывал гонорары на собственное жилье.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Прошло два года с того момента, как подросток стал популярным (а произошло это, когда ему было всего 15 лет), и вот его мечта сбылась: Ваня купил собственную квартиру на свои деньги! Судя по всему, без ипотечного кредита, ведь Дмитриенко нет 18 лет, а значит, деньги ни один банк ему даст.

«Я могу вам рассказать прекрасную весть! Я купил свою первую квартиру!» — порадовал фолловеров Ваня Дмитриенко.

Певец признался, что долго не решался сообщить эту новость, потому что не знал, как на это могут отреагировать его поклонники.