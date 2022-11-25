Длинные черные локоны, взгляд цыганки: как родившая близнецов Юлия Ефременкова выглядела до «Дома-2»

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова в телеграм-канале показала свой архивный снимок.
Юлия Ефременкова утверждает, что он был сделан пять лет назад, то есть, в 2017-м году. Как раз тогда, когда только-только начиналась ее карьера на телестройке.
«Чищу телефон. Это я 5 лет назад, тогда и представить не могла, что смогу зарабатывать кроме оффлайн работы. О блоге я вообще не думала и не верила, что на нем можно зарабатывать реальные деньги», — поделилась Юлия Ефременкова.
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Очевидно, что за это время Юлия Ефременкова основательно поработала над своим образом, и в 35 нынешних лет она выглядит моложе и привлекательнее, чем в тридцать.
Черные жгучие локоны сменились на более дорогой оттенок — шатен. И образ перестал быть несколько цыганским.
Юлия Ефременкова пять лет назад. Фото: соцсети
Напомним, в сентябре этого года 35-летняя Юлия Ефременкова впервые стала мамой. Она подарила своему избраннику Мондезиру сыновей-близнецов.