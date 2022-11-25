Длинные черные локоны, взгляд цыганки: как родившая близнецов Юлия Ефременкова выглядела до «Дома-2»

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Очевидно, что за это время Юлия Ефременкова основательно поработала над своим образом, и в 35 нынешних лет она выглядит моложе и привлекательнее, чем в тридцать.

Черные жгучие локоны сменились на более дорогой оттенок — шатен. И образ перестал быть несколько цыганским.