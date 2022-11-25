«Наш шейх»: каким стал подросший сын Иры Пинчук из «Дома-2», которая уехала в Дубай

Бывшие участники «Дома-2», две семейные пары Ира Пинчук с Араем Чобаняном и сыном Давидом и Марина Африкантова с Ромой Капаклы уехали в Дубай.
Компания планирует переждать в Арабских Эмиратах холодную московскую зиму. Все пятеро, включая годовалого Давида, отлично проводят время.
Рома Капаклы, крестный Давида, поделился в микроблоге видео, которое снял во время прогулки на яхте. Вместе с Араем Чобаняном они исполняют танец перед сидящим на диване малышом Давидом.
Судя по глазам мальчика, он ошарашен происходящим.
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«Когда твоему крестнику 1 год и 4 месяца. А уже в таком положении, что может позволить себе снять мальчиков на яхте», - подписал кадры Рома Капаклы.
«Наш шейх», - прокомментировала видео его жена Марина Африкантова.
Поклонники признались, что ничего забавнее лица Давида в этом ролике они давно не видели.
«Лицо Давида: и это мой отец, и крестный», «Он думает: «Папаши ку-ку», «Мне кажется, ребенок умнее вас», «Парнишка в афиге», - высказались в Сети.
Напомним, сын Иры Пинчук и Арая Чобаняна появился на свет в июле 2021 года. Давиду в начале декабря исполнится уже год и пять месяцев.