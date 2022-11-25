«Наш шейх»: каким стал подросший сын Иры Пинчук из «Дома-2», которая уехала в Дубай

Бывшие участники «Дома-2», две семейные пары Ира Пинчук с Араем Чобаняном и сыном Давидом и Марина Африкантова с Ромой Капаклы уехали в Дубай.

Компания планирует переждать в Арабских Эмиратах холодную московскую зиму. Все пятеро, включая годовалого Давида, отлично проводят время.

Рома Капаклы, крестный Давида, поделился в микроблоге видео, которое снял во время прогулки на яхте. Вместе с Араем Чобаняном они исполняют танец перед сидящим на диване малышом Давидом.

Судя по глазам мальчика, он ошарашен происходящим.

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