Совсем другая! Юлия Высоцкая без капли макияжа на лице показала себя настоящую

49-летняя Юлия Высоцкая не побоялась показать в личном микроблоге честное фото без прикрас. В театральной гримерке жена 85-летнего Андрея Кончаловского предстала без капли макияжа на лице, смыв грим. При этом далеко не все поклонники узнали актрису. Спрятав волосы под платок и задрав подбородок, жена режиссера придала своей внешности маскулинность. На снимке никакого кокетства, выглядит Юлия Высоцкая немного утомленной.

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