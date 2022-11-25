Климова с ошейником на шее показала свое «хозяйство»: тугое и объемное (фото)

Актриса Екатерина Климова впечатлила своих поклонников кадром в соцсетях. Знаменитая брюнетка примерила декольтированный наряд, украсив при этом шею ожерельем в вид ошейника. Получился очень эффектный образ!

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Климова смогла заставить публику смотреть вовсе не в глаза, а в ту область, которую французы красиво именуют «ложбинкой греха», то есть на декольте.

Объемный бюст звезды, пожалуй, впервые оказался так хорошо заметен публике, поэтому в Сети разговоры были только о нем! Также многие фолловеры заметили, какими красивыми стали губки Климовой.