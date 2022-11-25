Сладкие пупсики: Юлия Ефременкова нарядила сыновей-близнецов в голубые комбинезоны – как это мило

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова вместе со своим избранником Мондезиром растят двух сыновей-близнецов.

22 ноября наследникам пары исполнилось по два месяца. В эти дни Ефременкова и Мондезир проходят с сыновьями положенные в этом возрасте медосмотры, чтобы убедиться, что с грудничками все в порядке.

Для визита в клинику Юлия Ефременкова нарядила сыновей в одинаковые голубые комбинезоны.

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