Сладкие пупсики: Юлия Ефременкова нарядила сыновей-близнецов в голубые комбинезоны – как это мило

Юлия Ефременкова и Мондезир

Юлия Ефременкова и Мондезир. Фото: соцсети

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова понежничала с малышами.

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова вместе со своим избранником Мондезиром растят двух сыновей-близнецов.

22 ноября наследникам пары исполнилось по два месяца. В эти дни Ефременкова и Мондезир проходят с сыновьями положенные в этом возрасте медосмотры, чтобы убедиться, что с грудничками все в порядке.

Для визита в клинику Юлия Ефременкова нарядила сыновей в одинаковые голубые комбинезоны.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

На видео, которым Юлия Ефременкова поделилась в микроблоге, запечатлено, как они с Мондезиром жалеют крох, у которых брали анализы. Малыши плачут, а молодые родители успокаивают их и говорят, что сыновья у них - настоящие герои.

«Мамочка идет. Анализы взяли. «Больно ему? Расхныкался любимый мой. Ты молодец. В первый раз же», - говорил за кадром Мондезир.

Юлия Ефременкова уточнила, что у ее сладких пупсиков врачи уже брали кровь. Это было в клинике, когда мальчики только появились на свет.

Читайте также