Гонорар — 250 тысяч в сутки! Виторган летает из Израиля «подъедаться» в Краснодар

Максим Виторган в очередной раз оказался у всех на слуху. Журналисты буквально «заклевали» бывшего мужа телеведущей Ксении Собчак, который виртуозно присел сразу на два стула.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Так, сын Эммануила Гедеоновича вроде бы обосновался в Израиле. Однако при этом поползли слухи, что актер не брезгует «копеечкой», которую он может заработать в России.
Поговаривают, что совсем недавно Виторган прилетел в Краснодарский край из Тель-Авива рейсом «Аэрофлота», разумеется, «бизнесом». Экс-муж Ксении Собчак снимается в фильме «Игра головой». Кстати, за каждую смену длительностью 12 часов Максим Виторган получает 250 тысяч рублей, съемочных дней запланировано около двадцати.
По материалам «СтарХит».