Гонорар — 250 тысяч в сутки! Виторган летает из Израиля «подъедаться» в Краснодар

Максим Виторган в очередной раз оказался у всех на слуху. Журналисты буквально «заклевали» бывшего мужа телеведущей Ксении Собчак, который виртуозно присел сразу на два стула.

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Так, сын Эммануила Гедеоновича вроде бы обосновался в Израиле. Однако при этом поползли слухи, что актер не брезгует «копеечкой», которую он может заработать в России.