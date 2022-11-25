Пугачева в новом имидже предстала на публике: волосы с проседью, тотальное выпрямление локонов

Алла Пугачева немало удивила публику новым снимком в Сети. Примадонну все привыкли видеть с крутыми кудрями буквально с юных лет, да и рыжие оттенки практически всегда звезда выбирала для окрашивания своих локонов.

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Однако сейчас Алла Пугачева решила изменить свой привычный имидж кардинально. Знаменитость появилась на фото с абсолютно прямыми локонами, да к тому же в платиновом оттенке. Изюминку добавляли легкие пепельные пряди в виде седины.

Похоже, что Алла Борисовна решила больше не молодиться. Впрочем, не обошлось без легкого эпатажа в виде пальмы из волос на макушке.