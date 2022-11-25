Конфетка: похудевшая Саша Черно из «Дома-2» кокетливо обнажила бесконечные ноги, покрасовавшись в кожаных мини-шортах

Звезда «Дома-2» Саша Черно может по праву гордиться собой. За год она сумела избавиться от семидесяти лишних килограммов. Теперь Сашу Черно никто не назовет толстушкой. Отныне она — стройная дива, настоящая конфетка.

В микроблоге Саша Черно часто размещает снимки, доказывающие, как она сейчас хороша. На этот раз участница проекта покрасовалась в черных кожаных мини-шортиках, надетых поверх плотных черных колготок, и свитере малинового оттенка. Стройность ног Саша Черно подчеркнула высокими сапогами-чулками.

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