Конфетка: похудевшая Саша Черно из «Дома-2» кокетливо обнажила бесконечные ноги, покрасовавшись в кожаных мини-шортах

Звезда «Дома-2» Саша Черно может по праву гордиться собой. За год она сумела избавиться от семидесяти лишних килограммов. Теперь Сашу Черно никто не назовет толстушкой. Отныне она — стройная дива, настоящая конфетка.
В микроблоге Саша Черно часто размещает снимки, доказывающие, как она сейчас хороша. На этот раз участница проекта покрасовалась в черных кожаных мини-шортиках, надетых поверх плотных черных колготок, и свитере малинового оттенка. Стройность ног Саша Черно подчеркнула высокими сапогами-чулками.
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Саша Черно в кожаных шортиках. Фото: соцсети
Под снимком Саша Черно порассуждала о том, зачем она вернулась на «Дом-2» и как долго еще здесь пробудет.
«Я не знаю, сколько я еще здесь пробуду, каждый день я себе говорю, что занимаюсь ерундой. Но в тоже время я так много работала… Могу себе дать время немного отдохнуть и перезагрузиться. Работа никуда не убежит, зато будет время пересмотреть свои взгляды на жизнь, на мужа, на людей вокруг, на свою сферу, на контент. Понять, что я делаю не так», — написала Саша Черно в микроблоге.