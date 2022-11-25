«Дом-2» переживает нелегкие времена»: Саша Черно раскрыла правду о проекте

«Дом-2» сам переживает нелегкие времена, и я ему была очень кстати. И мне они тоже были очень кстати! Спасли меня от нервного срыва. Если бы я не пришла, я бы очень сильно нервничала дома, приняла бы 100% неправильное решение для своей жизни. Здесь отошла от всего. Спокойно и трезво смотрю на все эти истории и готова снова в бой! Очень сильно отвлекаешься», — поделилась Саша Черно в микроблоге.