«Дом-2» переживает нелегкие времена»: Саша Черно раскрыла правду о проекте

Звезда «Дома-2» Саша Черно недавно вместе с мужем Иосифом Оганесяном и сыном Стефаном вернулась на проект.
Саша Черно призналась, что этот шаг был взаимовыгодным. Она рассказала, что, как и в ее жизни, на проекте наступили трудные времена. И Саша Черно своим присутствием смогла поддержать телестройку, а та — ее.
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«Дом-2» сам переживает нелегкие времена, и я ему была очень кстати. И мне они тоже были очень кстати! Спасли меня от нервного срыва. Если бы я не пришла, я бы очень сильно нервничала дома, приняла бы 100% неправильное решение для своей жизни. Здесь отошла от всего. Спокойно и трезво смотрю на все эти истории и готова снова в бой! Очень сильно отвлекаешься», — поделилась Саша Черно в микроблоге.
Саша Черно добавила, что пока не знает, сколько еще пробудет на проекте. Зато она озвучила свои планы на 2023 год: увеличить свои доходы в три раза и попытаться сохранить семью.