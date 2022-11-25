Как «Уральские пельмени» предсказали события этого года: Запашный показал видео

Эдгард Запашный опубликовал в своем телеграме видео с прошлогодним отрывком из шоу «Уральские пельмени», подписав его: «Предсказатели».

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На видео разыгрывается сценка с Дедами Морозами, один из которых (играет Дмитрий Соколов) начинает извиняться за 2021 год. Но его прерывает Максим Ярица в образе второго Деда Мороза.