Сердце кровью обливается, когда смотришь: Юлия Ефременкова и Мондезир запричитали над сыновьями после посещения врача

Мондезир и Юлия Ефременкова

Мондезир и Юлия Ефременкова. Фото: соцсети

Экс-участники «Дома-2» Юлия Ефременкова и Мондезир дали понять, что умирают от жалости к малышам.

Сыновьям-близнецам бывших участников «Дома-2» Юлии Ефременковой и Мондезира исполнилось два месяца, и в эти дни молодые родители с малышами ходят по врачам. Обязательный медосмотр нужен, чтобы убедиться, что с детьми все в порядке.

Накануне пара посетила лабораторию, где у грудничков брали анализы. В микроблоге Юлии Ефременковой появилось видео, на котором запечатлено, как она с одним из сыновей на руках выходит из кабинета. 

Кроха плачет. 

«Мамочка идет. Анализы взяли. Больно ему? Расхныкался любимый мой. Ты молодец. В первый раз же», — запричитал за кадром молодой папа Мондезир.

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Юлия Ефременкова напомнила Мондезиру, что его сыновья несколько раз сдавали анализы, едва появившись на свет, когда еще были в клинике вместе с ней.

«Мои губки, — поцеловала Юлия Ефременкова сына. — Вы молодцы, братишки. Герои».

Поклонники пары признались, что смотреть на эти кадры без содрогания невозможно. От жалости к малышам сердце кровью обливается.

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