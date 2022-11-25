Сердце кровью обливается, когда смотришь: Юлия Ефременкова и Мондезир запричитали над сыновьями после посещения врача

Сыновьям-близнецам бывших участников «Дома-2» Юлии Ефременковой и Мондезира исполнилось два месяца, и в эти дни молодые родители с малышами ходят по врачам. Обязательный медосмотр нужен, чтобы убедиться, что с детьми все в порядке.

Накануне пара посетила лабораторию, где у грудничков брали анализы. В микроблоге Юлии Ефременковой появилось видео, на котором запечатлено, как она с одним из сыновей на руках выходит из кабинета.

Кроха плачет.