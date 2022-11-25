Сердце кровью обливается, когда смотришь: Юлия Ефременкова и Мондезир запричитали над сыновьями после посещения врача

Сыновьям-близнецам бывших участников «Дома-2» Юлии Ефременковой и Мондезира исполнилось два месяца, и в эти дни молодые родители с малышами ходят по врачам. Обязательный медосмотр нужен, чтобы убедиться, что с детьми все в порядке.
Накануне пара посетила лабораторию, где у грудничков брали анализы. В микроблоге Юлии Ефременковой появилось видео, на котором запечатлено, как она с одним из сыновей на руках выходит из кабинета.
Кроха плачет.
«Мамочка идет. Анализы взяли. Больно ему? Расхныкался любимый мой. Ты молодец. В первый раз же», — запричитал за кадром молодой папа Мондезир.
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Юлия Ефременкова напомнила Мондезиру, что его сыновья несколько раз сдавали анализы, едва появившись на свет, когда еще были в клинике вместе с ней.
«Мои губки, — поцеловала Юлия Ефременкова сына. — Вы молодцы, братишки. Герои».
Поклонники пары признались, что смотреть на эти кадры без содрогания невозможно. От жалости к малышам сердце кровью обливается.