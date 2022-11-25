Интимный момент: Юлия Михалкова высоко вздела подол платья, оголив задорные бедра

Юлия Михалкова со времен «Уральских пельменей» является всенародной любимицей. Мужская половина поклонников вообще считает ее секс-символом. Сама красотка постоянно подогревает к себе интерес, публикуя снимки в бикини или откровенных нарядах.

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На очередную фотосессию Михалкова выбрала вечерний образ. Подписчики проследили за красоткой, и она показала не только готовые снимки, но и бэкстейдж. Чтобы быть идеальной до самых кончиков пальцев ног, красотка дала намазать себя маслом, вздев вверх подол платья. Этот интимный момент и попал в кадр фотографу. Ракурс получился красивый, все увидели красивые ножки и упругие бедра актрисы, над которыми она регулярно трудится в спортзале.