Опасно наклонилась: Валя Карнавал в джинсовом топе-бандо бесстыдно стиснула полушария

Валя Карнавал с появлением в своей жизни бойфренда не перестала радовать поклонников откровенными снимками. Напротив, фанаты начали замечать, что их любимица стала более открытой и общительной.

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Перед тем, как порадовать поклонников новой песней, Карнавал устроила фотосессию, нарядившись в джинсовый топ-бандо. И снимки опубликовала во всех своих соцсетях. Фолловеры заметили, как постройнела красавица, но ее женская гордость, которой щедро наградила Валю природа, осталась при ней. Правда, в топ едва поместилась.

Фотографировалась Валя внаклон, демонстрируя свои округлости во всей красе. Сердце многих поклонников забилось чаще: еще немного, и полушария выпрыгнут из тисков топа.