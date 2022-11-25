Бесстыдство без границ: танцующая Бузова с рукой между ног шокировала публику со сцены

Ольга Бузова улетела в Минск с концертами. На одном из выступлений артистка показала такое, что ввергло в шок публику. Кадры бесстыдства попали в Сеть, причем, поделилась ими сама виновница произошедшего.

Бузова в латексном боди пела и танцевала перед минской публикой. Во время выступления она запустила руку себе между ног и начала странные движения. В Сети теперь обсуждают выходку певицы, многим кажется, что она перешла все границы нравственности. Осталось ей только совсем раздеться и повторить эту вакханалию, тогда, считают люди, дно будет пробито совсем.