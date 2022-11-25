Новости шоу-бизнеса: на Первом канале рассказали о причине ухода Нагиева, Лободу запретили в Литве, Тодоренко проиграла в суде

Лободу запретили в Литве

Светлана Лобода с удвоенной силой начала свою музыкальную деятельность на территории Европы в надеже снискать славу не меньше, чем в России. Однако, пока лишь ее преследуют неудачи и скандалы.

То досадная ошибка в новой украинской песне, за которую ее заклевали соотечественники, то теперь вот отмена в Литве. Увы, за границей экс-солистке «ВИА Гры» оказались не рады. Власти прибалтийского государства «после консультаций с украинскими коллегами» внесли Лободу в список персон нон грата.