Новости шоу-бизнеса: на Первом канале рассказали о причине ухода Нагиева, Лободу запретили в Литве, Тодоренко проиграла в суде

Лободу запретили в Литве
Светлана Лобода с удвоенной силой начала свою музыкальную деятельность на территории Европы в надеже снискать славу не меньше, чем в России. Однако, пока лишь ее преследуют неудачи и скандалы.
То досадная ошибка в новой украинской песне, за которую ее заклевали соотечественники, то теперь вот отмена в Литве. Увы, за границей экс-солистке «ВИА Гры» оказались не рады. Власти прибалтийского государства «после консультаций с украинскими коллегами» внесли Лободу в список персон нон грата.
Светлана Лобода. Фото: Global Look Press
Сериалу «Монастырь» отказали в прокате
Министерство культуры России отказало создателям сериала «Монастырь», где снялась Настя Ивлеева, в выдаче прокатного удостоверения. В нем присутствуют сцены обнажения, а представители РПЦ и считают, что лента дает искаженное представление о монашеской жизни в женских обителях.
Настя Ивлеева. Фото: соцсети
Тодоренко проиграла в суде «Комсомолке»
Регина Тодоренко оскорбилась статьей о своих распрях с нанятой писательницей Дариной Мишиной, которую написала «Комсомольская правда», и пошла в суд. Она затребовала 8 млн рублей за то, что в материале рассказана история Мишиной, которая трудилась два года на теледиву, но в итоге гонорара так и не увидела. Но проиграла.
Регина Тодоренко. Фото: Global Look Press
На Первом раскрыли причину ухода Нагиева
Почему Дмитрий Нагиев ушел с Первого канала, рассказал музыкальный продюсер Юрий Аксюта. Оказалось, в юбилейный для «Голоса» год – 10-летие со дня первого сезона – бессменному ведущему решили дать передышку. «Дали ему небольшой творческий перерыв», - пояснил представитель телеканала. Все когда-нибудь кончается, и отпуск тоже, а значит Нагиев скоро, судя по всему, вернется на экран.