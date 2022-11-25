Меган Маркл и принц Гарри получат премию за борьбу с расизмом в королевской семье

Проживающие в Соединенных Штатах принц Гарри и его жена Меган меньше, чем через две недели получат почетную награду Фонда Роберта Ф. Кеннеди «Пульс надежды». Знаменитую пару хотят наградить за то, что она не побоялась вступить в открытую конфронтацию с монархией и начала бороться со «структурным расизмом» в Британской королевской семье.

О том, что Меган и Гарри номинированы за свою «героическую позицию», журналистам рассказала Керри Кеннеди - дочь Роберта Кеннеди, который, в свою очередь, был младшим братом президента США Джона Кеннеди.

«Они пришли в старейшее учреждение Великобритании и заявили там, что это неправильно, что внутри такого учреждения не должно быть структурного расизма», - заявила Керри Кеннеди испанскому онлайн-изданию El Confidencial.

Награда в виде гонга будет вручена Гарри и Меган 6 декабря на гала-концерте в Нью-Йорке. Организаторы ожидают, что герцог и герцогиня Сассекские будут присутствовать там лично, и уже продают билеты за их столик - по миллиону долларов за каждый.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»