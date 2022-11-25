Оксана Самойлова в облегающем комбинезоне показала, как работают ее ягодичные мышцы

Известный блогер Оксана Самойлова в четверг, 24 ноября, поделилась со своими подписчиками видео из тренажерного зала, где она занималась в обтягивающем комбинезоне кислотного розового цвета. Видео было снято сзади и ярко демонстрирует то, как Оксана «качает» и без того идеально подтянутую попу.

В настоящее время звезда занимается по новой системе и ходит на тренировки каждый день. И все же сегодня, на четвертый по счету день, она призналась, что боится, а вдруг надолго ее не хватит.

«Знаете о чем подумала? Хоть бы этот невиданный потенциал, который открылся мне с помощью всех этих невиданных занятий, не захлопнулся через неделю. А то на следующей неделе раз - лежу на диванчике и деградирую, не в состоянии что-либо делать», - смеется жена рэпера Джигана.

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