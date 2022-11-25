«Вернутся»: увидев плачущую в израильском театре Пугачеву, Шахназаров вынес вердикт

Алла Пугачева переехала в этом году в Израиль, обосновавшись в Кесарии вместе с близнецами Лизой и Гарри, а также мужем Максимом Галкиным*. Там у артистки началась насыщенная светская жизнь: встречи с эмигрантами, походы на концерты российских звезд, театральные премьеры.

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Очередной выход в свет состоялся на днях – Примадонна появилась на спектакле гастролирующего в Тель-Авиве «Гоголь-центра». Когда ее заметили среди зрителей в зале, включили «Миллион алых роз». И Алла Борисовна расплакалась. Не сдержавшую эмоций артистку обсудили в России. Журналист Михаил Шахназаров по плачущей звезде все понял.

«Они вернутся. Будут на каких-то каналах пропагандировать вечное, доброе», - считает Шахназаров, о чем поведал в новом выпуске «Полного Абзаца» на YouTube. И отметил: «Ну счастливые люди! Я хочу за них только порадоваться, ходят на спектакли «Гоголь-центра», великого достижения нашей культуры».

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента