«Хочет похудеть»: Виктория Боня пожаловалась на дочь

Боня с дочкой

Виктория Боня с дочерью. Фото: соцсети 

Анджелина отказывается от завтраков.

Телезвезда Виктория Боня призналась, что ее наследница Анджелина не хочет есть по утрам. Так как девочка боится поправиться.

Малышке всего десять, но она уже находит изъяны в своей внешности и стремится быть стройной. 42-летняя модель заявила, что ей не нравится нездоровая одержимость Анджелины своей внешностью.

«Дочка перестала завтракать по утрам, потому что хочет похудеть», – написала в своем микроблоге Боня.

Напомним, дочь Виктории Бони родилась от брака знаменитости с сыном бизнесмена из Ирландии сэра Майкла Смерфита – Александром Смерфитом. Виктория воспитывает девочку самостоятельно. 

Читайте также