Дети Натальи Подольской и ее сестры-близняшки зажгли втроем на отдыхе в Дубае (видео)

Сестра певицы Натальи Подольской, Юлиана Подольская, в четверг опубликовала на своей странице в соцсети забавное видео, демонстрирующее, как их дети развлекаются на каникулах в Дубае.
Сестры-близняшки Наталья и Юлиана отправились в Объединенные Арабские Эмираты вместе с детьми, которых у них на двоих четверо. У Натальи растут два мальчика - Артемий и Ваня, а у ее сестры две девочки - Настя и Саша.
На видео Настя, Саша и маленький блондин Иван задорно танцуют под арабскую музыку.
«Ну какая же любовь», - написала Юлиана.
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Старший из мальчиков - Тема - в тот момент сидел в сторонке за столом и играл в игры на смартфоне.
Многих подписчиков, не одобряющих свободный доступ детей к гаджетам, эта картина немало огорчила. Однако для Артемия смартфон - привычная вещь. Его отец, Владимир Пресняков - младший, считает, что современные дети должны пользоваться гаджетами, так как эти устройства помогают им исследовать мир.