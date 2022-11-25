Дети Натальи Подольской и ее сестры-близняшки зажгли втроем на отдыхе в Дубае (видео)

Сестра певицы Натальи Подольской, Юлиана Подольская, в четверг опубликовала на своей странице в соцсети забавное видео, демонстрирующее, как их дети развлекаются на каникулах в Дубае.

Сестры-близняшки Наталья и Юлиана отправились в Объединенные Арабские Эмираты вместе с детьми, которых у них на двоих четверо. У Натальи растут два мальчика - Артемий и Ваня, а у ее сестры две девочки - Настя и Саша.

На видео Настя, Саша и маленький блондин Иван задорно танцуют под арабскую музыку.

«Ну какая же любовь», - написала Юлиана.

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