В позе погорячее: Клава Кока распахнулась, чтобы сверкнуть перед всеми зоной бикини

Клавдия Высокова, наиболее известная как Клава Кока, в своем микроблоге поделилась новой порцией фотографий, которые сделала на крыше в откровенном наряде.

Звезда облачилась в крошечный топ и кожаные шортики, едва прикрывающие прелести звезды. Поверх сего великолепия артистка накинула пышную шубку из объемных рюш, и позировала в разных ракурсах.

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Выбрав позу погорячее, Клава засветила зону бикини в шортиках, едва прикрытую накидкой. Люди пришли в восторг от увиденного и усыпали свою любимицу комплиментами.