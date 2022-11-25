«Идите делать ребенка»: наследники Сергея Жукова мечтают о пополнении в семье

Дети артиста Сергея Жукова и его жены Регины Бурд – Ника, Энджел и Мирон – слезно просят родителей о подарке в виде братика или сестренки.

Знаменитость и его возлюбленная не понимали, зачем наследникам нужен еще один ребенок в доме. И тогда дети дали аргументированный ответ.