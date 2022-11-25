«Идите делать ребенка»: наследники Сергея Жукова мечтают о пополнении в семье

Дети артиста Сергея Жукова и его жены Регины Бурд — Ника, Энджел и Мирон — слезно просят родителей о подарке в виде братика или сестренки.
Знаменитость и его возлюбленная не понимали, зачем наследникам нужен еще один ребенок в доме. И тогда дети дали аргументированный ответ.
«Они говорят: «Папа, пригласи маму на свидание, и идите делать ребенка. Все, поезжайте!» Замучили! У них какой-то период начался… Спрашиваем зачем? Ответ: «Хотим братика или сестренку, хотим ухаживать, в доме нужен смех», — отметил солист группы «Руки Вверх!».
«Мы хотели много детей. Мы счастливы в этом состоянии. Но потянем ли?» — признался Жуков в YouTube-шоу «Ваша Наташа».
Напомним, ранее о скором пополнении в семье рассказала мама Насти Ивлеевой.