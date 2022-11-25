«В моей жизни был Лжедмитрий»: Ида Галич рассказала, как встречалась с альфонсом

Телеведущая Ида Галич призналась, что стала сильнее благодаря истории с альфонсом.

Знаменитость встречалась с парнем, которого она называет Лжедмитрий. Он обманывал Галич, крал средства и изменял с другой женщиной.

«В моей жизни был Лжедмитрий. Он обманул, подставил, подвел, пытался увести у меня свой бизнес, кинул на деньги. Он — профессиональный альфонс, просто в рейтинге топ-5 Москвы», – отметила Ида.

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