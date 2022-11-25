«Она меня так умяла»: Сергей Лазарев отправил детей в игровую комнату и отдался в руки индонезийки

Певец Сергей Лазарев, который продолжает наслаждаться семейным отдыхом в лучших отелях ОАЭ, 24 ноября похвастался тем, какое удовольствие получил, пока дети были в игровой комнате. А все благодаря хорошей массажистке.

«У меня сейчас только что был массаж. Пришла небольшого роста балийка. Думаю, ну, сама маленькая, ручки маленькие, сейчас будет фиговый массаж. Короче, она меня так умяла, размяла, что… У меня был часовой релакс. Пока детки в кидсруме, у папы релакс. Прям отлично сделала», - признался артист.