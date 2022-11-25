«Песни на украинском никто не будет слушать»: почему Лобода никогда не откажется от русского языка, объяснил продюсер

Светлана Лобода в своем новом интервью заявила, что не откажется от русского языка. И это несмотря на ненависть к нему со стороны соотечественников певицы. Причину такого жеста объяснил продюсер Сергей Лавров «Пятому каналу».

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Лобода прославилась как русскоязычная певица. И известна она на постсоветском пространстве именно хитами на этом языке. Все попытки перейти на украинскую мову пойдут прахом для нее и остальных переобувшихся типа Веры Брежневой. Да и доходы приносят как раз русскоязычные песни.

«Песни на украинском языке никто не будет слушать, и они это понимают, песню будут слушать на том языке, на котором она была спета изначально. Люди любят старые песни, и, вот, с этими старыми своими песнями, они гастролируют. Ротару, вон гастролирует, и все ждут от нее «Лаванда, горная лаванда» и ничего иного», — объяснил Лавров.

Лобода не так давно, кстати, села в лужу со своей украинской песней. Она допустила ошибку в названии трека, за что соотечественники уже готовы были чуть ли не распять певицу.