Пополнение в семействе: Настя Ивлеева станет тетей

22-летний брат блогера Анастасии Ивлеевой скоро сделает знаменитость тетей. Анатолий вместе со своей женой Дарьей готовятся стать родителями.

Отметим, в конце сентября близкий родственник Ивлеевой женился. А недавно стало известно о беременности возлюбленной Анатолия.

«Родные мои, любимые и дорогие! Сердечно поздравляю вас с днем вашего бракосочетания. От души хочу вам пожелать долгой счастливой совместной жизни. Жить в мире, согласии и благополучии. Теперь у меня два статуса: теща, свекровь и третий скоро бабушка. Люблю вас», – написала в личном микроблоге мать Анатолия и Анастасии.