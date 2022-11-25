«Моя радость»: Даная Пригожина впервые показала лицо сына

Старшая дочь Иосифа Пригожина, 25-летняя Даная, впервые показала лицо своего трехмесячного сына. Малыш появился на свет у девушки 16 августа, и до сего момента она скрывала его от посторонних глаз. Но накануне состоялось крещение крохи, и мамочка посчитала, что это повод, наконец, перестать прятать Даниэля под смайликами и картинками.

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После крещения Даная с мужем организовали большой семейный праздник. И фотографии с веселья дочь Пригожина разместила в своем микроблоге. «Моя радость», - подписала кадр с малышом Даная.