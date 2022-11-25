«Это совершенно другой уровень»: певица Ольга Орлова обзавелась новым паспортом

Певица Ольга Орлова, которая примерно через два с половиной месяца станет мамой во второй раз, рассказала своим подписчикам о том, что поменяла основной документ гражданина Российской Федерации.

«Сегодня я поменяла паспорт. Потому что по достижении 45 лет нужен новый паспорт», - пояснила Ольга.

Для замены документа она решила воспользоваться «Госуслугами». Зашла в приложение, заполнила заявление и в течение трех дней получила приглашение в МФЦ.

«И каково же было мое удивление, когда за 10 минут я прошла все. Заполнила заявление, потом сразу моя очередь. И через час готов паспорт».

Певица очень довольна тем, насколько отлажена эта система, и насколько все стало удобно.

«Кому нужно сделать какие-то манипуляции с документами, очень рекомендую пользоваться «Госуслугами», если кто-то еще не пользуется. Потому что это, конечно, совершенно другой уровень и совершенно другое время», - сказала она.

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