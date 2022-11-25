«Это соединение самого лучшего»: Ахеджакова возликовала, когда Хаматовой дали звание лучшей в Латвии

Актриса Чулпан Хаматова отличилась в Латвии, куда сбежала весной этого года. На днях она получила премию театральных работников «Ночь лицедеев» в номинации «Актриса года», отодвинув всех местных претендентов. Люди от такого решения были в шоке, теперь негодование латышей льется в соцсети огромными потоками.

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А вот актриса Лия Ахеджакова считает, что никакого политического контекста в этой награде нет. И убеждена, что лучшей Хаматову признал местный зритель, до того талантливой россиянка является. Так она и заявила, высказывая свое мнение.

«Прелесть какая! Я просто счастлива, что есть такие зрители. Видно, они ее выбрали. Это какое-то соединение самого лучшего для актрисы: человеческого таланта и невероятного дарования. Она яркая актриса, у нее все на ладони. Можно посмотреть, какая она актриса и какой она человек», - выразила мнение сайту «Абзац» актриса.

Кстати, самой Хаматовой, судя по всему, все равно на премии. Ведь ранее она называла бредятиной звание народной артистки, всем своим существом доказывая, что не дорожит им.