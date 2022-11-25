Еле вмещается: Каролина Севастьянова утрамбовала внушительную плоть в тесное бюстье

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова вернулась в Монако после путешествия по Армении. Лазурный берег давно стал домом для красавицы, здесь она проводит большую часть времени.

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Собираясь выйти в свет накануне, Севастьянова традиционно показала, во что нарядилась. Она облачилась в платье-бюстье, тесное декольте которого едва вместило природные богатства красотки, а поверх накинула жакет. Поклонники в ответ усыпали любимую Каролину комплиментами.

Кстати, сейчас сердце Севастьяновой свободно. Недавно она призналась, что рассталась со своим женихом, с которым встречалась на протяжении пяти лет. что стало причиной разрыва, неизвестно.