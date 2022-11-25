«От человека, у которого нет мозгов, можно ждать чего угодно!»: Юрий Лоза – про Даню Милохина

На блогера Даню Милохина люди пожаловались в Генпрокуратуру РФ после его скандального исполнения гимна Украины. Народ просит признать юношу иноагентом. Сам артист находится в США, куда сбежал, скандально покинув «Ледниковый период».
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Музыкант Юрий Лоза в интервью Telegram-каналу «Звездач» высказал, что думает по поводу истории с Милохиным. И считает, что про блогера было понятно уже давно.
«Если с ним носились, приглашали его на всякие форумы — тогда уже было понятно, что мозгов у него нет. А от человека, у которого нет мозгов, можно ждать чего угодно! Умные люди говорили: «Зачем вы носитесь? Почему вы с этими недоумками, которые не имеют рук?». Даня Милохин даже не знает, что в России есть остров Сахалин, а его сажают в жюри», — заявил Лоза.