«От человека, у которого нет мозгов, можно ждать чего угодно!»: Юрий Лоза – про Даню Милохина

На блогера Даню Милохина люди пожаловались в Генпрокуратуру РФ после его скандального исполнения гимна Украины. Народ просит признать юношу иноагентом. Сам артист находится в США, куда сбежал, скандально покинув «Ледниковый период».

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Музыкант Юрий Лоза в интервью Telegram-каналу «Звездач» высказал, что думает по поводу истории с Милохиным. И считает, что про блогера было понятно уже давно.