«Порвет критиков как в Латвии, так и в России»: Собчак – о заговорившей на латышском Хаматовой

Актриса Чулпан Хаматова, сбежав в Латвию весной текущего года, стала играть в Рижском театре и учить латышский язык. Выбрала эту страну звезда неслучайно: когда-то она обзавелась особняком в пригородном элитном поселке.

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Накануне россиянку признали лауреатом местной премии театральных работников «Ночь лицедеев» в номинации «Актриса года». В ответ на это на родине высказались многие, включая Ксению Собчак.

Опальная журналистка и светская львица подчеркнула, что Хаматова в своей речи на награждении пользовалась латышским языком.