«Неожиданный результат»: искусственный интеллект оценил родство Натальи Водяновой и ее недавно найденной родственницы

Нейросеть определила сходство в процентах между филантропом Натальей Водяновой и ее новоиспеченной сестрой Дженнифер Бернс.
Оказалось, что 23-летний Итан Бернс имеет больше родства с моделью. Парень тоже был отправлен в Америку из России на воспитание к приемным родителям.
Сам Итан не заявлял о родстве с Натальей. Хотя искусственный интеллект определил кровную связь между знаменитостью и жителем США.
«Мы загрузили снимки Водяновой, Итана и Дженнифер Бернс в несколько похожих программ, которые работают с технологией распознавания лиц. И они выдали неожиданный результат: оказалось, что в среднем у Натальи и Дженнифер довольно слабое сходство и вероятность родства - всего 34%. А вот с Итаном, который как бы и не при чем, Водянова похожа куда больше. Вероятность того, что эти двое - родственники, составила уже 63%», – пишут в kp.ru.
Напомним, ранее Наталья Водянова впервые сделала заявление об отказе от ребенка.