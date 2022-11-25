«Неожиданный результат»: искусственный интеллект оценил родство Натальи Водяновой и ее недавно найденной родственницы

Нейросеть определила сходство в процентах между филантропом Натальей Водяновой и ее новоиспеченной сестрой Дженнифер Бернс.

Оказалось, что 23-летний Итан Бернс имеет больше родства с моделью. Парень тоже был отправлен в Америку из России на воспитание к приемным родителям.

Сам Итан не заявлял о родстве с Натальей. Хотя искусственный интеллект определил кровную связь между знаменитостью и жителем США.